Esentepe’de yangın!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 13:00 sıralarında Esentepe’de golf sahasının kuzey kısmında bulunan toprak yol içerisinde, Halil Behcetoğlu yönetimindeki THH 124 plakalı balya yüklü tır araçta, henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sonucu, tırın arkasında yüklü 600 adet kare balya, tır arac, ve iki dönümlük arazi içerisinde bulunan 2 zeytin, 4 çam ağacı ve makilik alan tamamen yanarak zarar gördü.

Yangın polis itfaiye ve orman dairesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.