Lefkoşa26 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Esentepe’de yangın
Esentepe’de yangın

Esentepe’de yangın

Esentepe’de yangın

A+A-

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 14:45 sıralarında, Esentepe’de Esentepe – Karpaz Anayolunun 1-2 km’leri arasında, yolun güney kısmı ile Kayım -5 Sitesi arasında kalan arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangın polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri ile çevre halkının müdahalesi ile söndürüldü. Çıkan yangın sonucu yaklaşık 6 dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otların yanı sıra 15 adet harnup ve 2 adet zeytin ağacı yanarak zarar gördü.

Polisin soruşturması devam etmektedir. 

BRTK

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.