Eser Yenenler aşkını itiraf etti!

Çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen oyuncu Eser Yenenler kameralar önünde aşkını itiraf etti.

Star Tv’de yayınlanan Duymayan Kalmasın adlı magazin programının haberine göre Eser Yenenler, kameralara yakalanınca aşkını itiraf etmek zorunda kaldı.

Eser Yenenler, "Hanımefendi sevgiliniz mi?" sorusuna, "Evet. 2 aydır birlikteyiz. Ciddi bir ilişkimiz var." dedi. Yenenler, evlilik sorularına da "İnşallah olur." diyerek sevgilisiyle evliliğe doğru gittiklerini belirtti.