Eser Yenenler baba oldu!

Oyuncu Eser Yenenler ve eşi Berfu Yıldız çiftinin bebeği Kuzey dünyaya geldi.

Yenenler ve Berfu Yıldız çiftinin erkek bebeği Kuzey dünyaya geldi. Oyuncu Eser Yenenler ve eşi Berfu Yıldız çifti ‘Hoş geldin ailemize küçük Kuzey… İyi ki geldin” şeklinde paylaşımda bulunarak bebeklerinin doğum haberini duyurdu.

Eser Yenenler ise, bebeği dört aylıkken cinsiyetini öğrendiğinde, “Dua etmiştim, Allah gönlüme göre verdi” şeklinde yorum yapmıştı.

NİŞANLANDIKTAN GÜNLER SONRA EVLENMİŞLERDİ

2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında dördüncü olan Berfu Yıldız, oyuncu Eser Yenenler ile nişanlandıktan birkaç gün sonra check-up yaptırmak için gittiği Maslak’taki bir hastaneden mutlu haberi aldı. Hamile olduğunu öğrenen Berfu Yıldız mutlu haberi hemen nişanlısına verdi. Çok duygulanan çift kısa süre içerisinde hazırlıklarını tamamlayarak aile arasında yapılan törenle nikah masasına oturdu.