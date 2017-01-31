Eser'de O Akıma Katıldı!
Öyle bir şey yaptı ki...
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'Survivor 2017' yarışmasında gönüllüler takımında mücadele eden Eser West de o akıma katıldı.
Eser West puanı aldı, şovunu yaptı... Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendii 'Survior 2017' yarışmasının dün yayınlanan bölümünde ilginç bir olay yaşandı.
Ödül oyununda ünlülerden Furkan Kızılay ile karşılaşan başarılı yarışmacı, takımına puan kazandıktan sonra sosyete etçisi olarak bilinen Nusret Gökçe ile ünlenen 'SaltBae' (tuz dökme) hareketini yaptı.
Oyun sonrası gönüllülerde büyük bir sevinç yaşanırken, ünlüler ise Eser West'in aşırı sevincini 'şov' olarak değerlendirdi.
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Etiketler : Survivor 2017, Eser West, Nusret Gökçe, SaltBae
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