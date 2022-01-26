Eşi benzeri yok! Himba Kabilesi kadınlarının hamile kalmak için yaptıkları şey çok ilginç

Afrika ülkesi Namibya'nın kabileleri arasında yer alan Himba Kabilesi'nin kadınlarının hamile kalmak için bir ağaç altında oturarak şarkı söylemeleri, son derece ilginç olarak görülüyor. Kabile, ileriki yaşlarında suç işleyen çocuğa bu şarkıyı söyleyerek kim olduğunu hatırlatıyor.

Kabilelerin kendilerine ait ritüelleri her zaman dikkat çekiyor. Ancak bu kabileler arasından bazılarının öyle gelenek ve yöntemleri var ki, herkes şaşıp kalıyor. İşte bu kabilelerden biri de Himba kabilesi. Kabilenin kadınlarının hamile kalmak için yaptığı şey dikkat çekiyor.

HAMİLE KALMAK İÇİN AĞAÇ ALTINA OTURUYORLAR

Hamile kalmak isteyen kadın kabile tarafında kutsal kabul edilen ağacın altına oturarak bir şarkı mırıldanıyor. Bu şarkıyı daha sonrasında baba adayı ve diğer kabile üyeleriyle paylaşıyor. Bu şarkının ortaya çıktığı gün bebeğin doğum günü olarak ilan ediliyor. Bebek bu şarkı ile dünyaya geliyor.

CEZA YERİNE ŞARKIYI SÖYLÜYORLAR

Gelecekteki, başarıları da bu şarkıyla kutlanıyor. Hatta, ağladığında da bu şarkıyla teselli ediliyor ve sakinleştiriliyor. Bir çocuk ilerleyen yaşlarında bir suç işlerse onu cezalandırmak yerine, tüm kabile üyeleri ona kendi şarkısına söyleyerek ona kim olduğunu hatırlatıyorlar.

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