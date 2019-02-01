EŞİ HAKKINDA DEDİKODU YAPTI DİYE...

Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Güzelyurt’ta eşi hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle Abuzer Ekici’yi kaçırıp, bacağından iki kez bıçakla yaralayan Murat Yıldırım 2 yıl 6 ay, suç ortağı Kadir Akbulut ise 2 yıl hapis cezası aldı

10 yıla kadar hapislik öngörüyor

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Attila Enver Etkin hazır bulundu. Dava kararını okuyan Yargıç Temay Sağer, “yaralamak için zorla insan kaçırma” suçunun 10 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne vurgu yaptı. Sağer, suçların ciddiyet ve ağırlığına değinip, kamu menfaatini de yakından ilgilendiren suç türlerinden olduğunu belirterek, herkesin barış, huzur, güven ve vücut bütünlüğü hakkına sahip olduğunu belirtti. Sağer, bu tür olayların mağdurların yanı sıra toplumu da mağdur ettiğini kaydetti. Sağer, sanıkların önceden planlayarak, müştekiyi kandırıp ormana götürmelerini, yaralamak için bıçak taşımalarını, yaygın suç türlerini işlemelerini sanıkların aleyhlerine değerlendirdiklerini belirtti. Sağer, sanık Murat Yıldırım’ın benzeri suçlardan sabıkasının oluşunu da aleyhine değerlendirdiklerini kaydetti.

Yargıç Temay Sağer, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, Murat Yıldırım’a 2 yıl 6 ay, Kadir Akbulut’a 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.