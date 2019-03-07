EŞİ İLE OLAN SEVİŞME SAHNELERİNİ TELEFONA ÇEKİP...

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da eşi A.A’yı sokak ortasında ciddi şekilde darp ederek yerde sürükleyen Ürdün uyruklu Basil Alhazinah, çevredeki vatandaşların şikayeti üzerine polis tarafından tutuklandı. Eşini ciddi şekilde darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Alhazınah’ın telefonunda polis tarafından yapılan incelemede ise eşinden habersiz şekilde videoya aldığı sevişme sahneleri ortaya çıktı. “Özel hayatının gizliliğini ihlal etme” ve “Ciddi darp” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Alhazinah tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Vatandaşların şikayeti üzerine tutuklandı

Meselenin tahkikat memuru Şükrü Hafız, zanlı Basil Alhazinah’ın 5 Mart 2019 tarihinde kalmakta olduğu evinin yatak odası içerisinde eşi A.A ile sevişme sahnelerini eşinden habersiz telefona kaydedip özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlediğini açıkladı. Zanlının, aynı gün eşi ile aralarında çıkan tartışma sonucu Cahit Sıtkı Tarancı sokakta asfalt yol içerisinde eşinin muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurarak eşini yere düşürdüğünü belirten Hafız, zanlının, eşini yerde sürükleyerek boğazını sıkmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini de açıkladı.

Ciddi darp olayının çevredeki vatandaşlar tarafından polise bildirildiğini belirten Hafız, zanlının 6 Mart tarihinde tespit edilerek tutuklandığını ve telefonunda yapılan incelemede sevişme sahnelerinin tespit edildiğini açıkladı. Hafız, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade ederek, eşinden dolayı 2013 yılında vatandaş olan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Basil Alhazinah’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine,

3 bin TL nakdi teminat ödemesine, 2 KKTC vatandaşının 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve zanlının haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.