Eşi ilişkiye girmeyi reddedince...

Asya ülkesi Tayland'da yaşayan İngiliz vatandaşı bir adam eşi kendisiyle ilişkiye girmeyi reddedince korkunç bir şey yaptı.

51 yaşındaki Kevin Smitham, 29 yaşındaki eşi Kanda Smitham ve genç kadının ailesi, Tayland’daki Ubon Ratchathani’deki yeni yılı kutlamak için bir araya gelmişti.



Pazar akşamı eşi ile beraber olmak isteyen adam ret cevabı alması üzerine şiddet kullanmaya başladı.



Sarhoş adam eşini tekmeleyerek öldürdü. Sabah saatlerinde cesedi fark eden komşuların polisi araması üzerine 51 yaşındaki adam tutuklandı.



Tayland polisinin yaptığı açıklamaya göre, eşini öldüren adam daha sonra onun vücudunu bir battaniye ile örttü ve hiçbir şey olmamış gibi yatağa giderek uyudu.

Genç kadının cesedi evlerinin önündeki verandada bulundu.