Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu silahlı saldırıda kaybeden Ece Erken hesabını kapattı

Sunucu Ece Erken, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Instagram hesabını kapattı.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti.

INSTAGRAM HESABINI KAPATTI

Olay sonrasında Ece Erken’in, Instagram hesabını kapattığı görüldü. Erken’in hesabına girilmeye çalışıldığında “Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor. Tıkladığın bağlantı bozuk olabilir veya sayfa kaldırılmış olabilir” uyarısıyla karşılaşılıyor.

“2022’DE YILDIZIMIZ HEP PARLASIN” DEMİŞTİ

Ece Erken, 2014-2015 yılları arasında evli kaldığı Serkan Uçar'dan olan oğlu Eymen, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk eşinden olan çocuklarıyla çekildiği yılbaşı fotoğraflarını, Instagram hesabından “Her şey geride kalsın; yepyeni sayfalara umutlu hikayeler yazalım… 2022’de yıldızımız hep parlasın. Şahane bir yıl dileriz” notuyla paylaşmıştı.

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