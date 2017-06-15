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EŞİ TARAFINDAN ÖLÜ OLARAK BULUNDU

EŞİ TARAFINDAN ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Eşi tarafından ölü olarak bulundu

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Alayköy’de sakin 45 yaşındaki Zehra SORVER, ikametgâhında eşi tarafından ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; bu akşam saat 21:00 sıralarında, Alayköy’de sakin Zehra SORVER, Namık Kemal Sokak üzerinde bulunan ikametgâhı içerisinde eşi tarafından ölü olarak bulundu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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