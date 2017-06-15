EŞİ TARAFINDAN ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Eşi tarafından ölü olarak bulundu
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Alayköy’de sakin 45 yaşındaki Zehra SORVER, ikametgâhında eşi tarafından ölü olarak bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; bu akşam saat 21:00 sıralarında, Alayköy’de sakin Zehra SORVER, Namık Kemal Sokak üzerinde bulunan ikametgâhı içerisinde eşi tarafından ölü olarak bulundu.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Etiketler : Zehra SORVER
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