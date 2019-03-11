Eski Milli futbolcu Emre Aşık kısa bir süre önce boşanma davası açtığı 3 çocuğunun annesi Yağmur Aşık hakkında şok edici suçlamalarda bulundu.

Sadece birkaç ay önce patlak veren ve ilk olarak Yağmur Aşık’ın ‘Eşim FETÖCÜ’ açıklamasıyla gündeme gelen Emre ve Yağmur Aşık gerginliği karşılıklı açıklamalarla ve Yağmur Aşık’ın geri adım atmasıyla düzelme sürecine girmişti. Ayrılacakları konuşulan ikili böyle bir durumun olmadığını açıklamıştı. Ancak bu açıklamalardan sadece birkaç gün sonra Yağmur Aşık’ın bir mekanda yabancı bir erkekle eğlendiği görüntüler ortaya çıktı. Bunun ardından boşanma süreci tekrar başladı.

“EŞİM FUHUŞTAN SABIKALI”

Ancak yapılan açıklamalar bu evliliğin sakin bir şekilde biteceğini göstermiyor. Geride bıraktığımız gün eşi için şok edici suçlamalarda bulunan Emre Aşık şunları söyledi: “Eşim fuhuştan sabıkalı. 2011’deki Barbie fuhuş operasyonunda şüphelidir. Bu yüzden Duygu olan adını Yağmur olarak değiştirmiş. Dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, para aklama gibi suçlara karışmıştır. Yasadışı işleri tespit edilmiştir. Uyuşturucu kullanıyor ve çocuklarımızı dövüyor. Çocuklarımın can güvenliği yok. Onları dadıya emanet edip yurt dışına gitmiş. Nerede olduğu belli değil.”

YAĞMUR AŞIK’DAN YANIT GECİKMEDİ

Kocasının yaptığı bu şok suçlamalar karşısında avukatı aracılığıyla sessizliğini bozan Yağmur Aşık şunları söyledi: “İddialar gerçek dışıdır. Müvekkilimiz 1, 3 ve 6 yaşındaki 3 evladının yanındadır. Kendisine dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, para aklama gibi iftiralar atılmıştır. Hiçbir sabıka kaydı yoktur. Geçmişi tertemizdir. İddia edilen bu lekeler çocuklarının hayatlarına atılmıştır. 6 yaşındaki çocuk iki yıl sonra okulunda bu haberleri arkadaşlarından duyacaktır.”