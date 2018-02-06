"EŞİM ŞU AN YAN ODADA BİRİYLE KONUŞUYOR. O ADAMIN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENEBİLİR MİYİM?"

Adriana Lima yoksa Shakira’yı bağla!

“Eşim şu an yan odada bir adamla konuşuyor. Kim olduğunu söyler misiniz?“, “Beni başbakanın cep telefonuna bağlar mısın?..” Bu tip sorular bir çağrı merkezi çalışanıysanız karşılaşacağınız istekler arasında. Yedi ay boyunca ‘bilinmeyen numaralar servisi’nde çalıştım. İşte size karşılaştığım en komik 10 olay..

Üniversite hayatında ya da hemen sonrasında her öğrenci branşının dışında sektörlerde çalışabiliyor. Benim de başıma ikinci sınıfta böyle bir olay geldi. Yedi ay boyunca reklamını en çok gördüğünüz bilinmeyen numaralar servislerinden birinde çalıştım. Bu gibi iş yerlerinde yoğun bir sirkülasyon oluyor. Bilgisayar başına oturup, kulaklığınızı takıyorsunuz başlıyorsunuz konuşmaya. En az 350 kişi... Bankaya kızan, eşiyle kavga eden, küfreden ve daha niceleri... Tek yapabildiğiniz şirketin size ön gördüğü hazır kalıpları telefonun ucundaki kişiye aktarmak...

Nazik bir insanla konuştuktan hemen sonra küfür eden biriyle konuşmak değişik bir duygu. İnsanı her çağrıda farklı bir ruh haline sokuyor.

1-Müşteri: Eskişehir’den randevu evi numarası istiyorum.

Ben: Randevu evi numarası mı istiyorsunuz?

-Yanlış anlamayın kendim için değil arkadaşım için istiyorum.

Randevu evi numara kayıtları sistemimizde bulunmuyor. Bu konuda yardımcı olamayacağım.

2-- Eşim şu an yan odada biriyle konuşuyor. O adamın kim olduğunu öğrenebilir miyim?

Anlayamadım. Tekrarlayabilir misiniz?

- Kardeşim acele et. Karımın şu an konuştuğu adamı öğrenmem lazım.

- Efendim böyle bir işlem yapamıyoruz. Ancak o kişinin numarasını verebilirseniz kontrol edebiliriz.

3- Adriana Lima’nın numarasını verir misin?

- Hangi şehirde yaşıyor? (Bunu sormak zorundayız.)

- Şehri bırak ünlü ve güzel olan...

- Adriana Lima’ya ait her hangi bir kayıta ulaşamıyorum.

- Adriana Lima yoksa Shakira’nın numarasını ver.

4-Beni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cep telefonuna bağlar mısın?

Cumhurbaşkanın cep telefonu numarası rehber kaydında bulunmuyor. İsterseniz Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’nün numarasını paylaşabilirim.

-Cumhurbaşkanım orada mıdır?

Bu konuda bir bilgim bulunmuyor.

5- Maç sonuçlarını öğrenecektim. Kodlarını söylüyorum. 435 Atletico Madrid - Sevilla, 441 Fiorentina - Genoa (Şirket maç sonucu hizmeti de veriyor.)

Kontrol ediyorum. Atletico Madrid 3-0 ev sahibinin galibiyetiyle, Sevilla - Fiorentina ise berabere bitmiş.

- Bir maç daha var. Napoli - Lazio

- Lazio 2- 1 kazanmış

- Senin Allah belanı versin. Gitti senin yüzünden 500 liralık kupon. Kapat a... k... çocuğu

6- Bir kişinin numarasını öğrenmek istiyorum. Ahmet Taylan Gebze İstanbul’da yaşıyor.

Hanımefendi Gebze İstanbul’a bağlı değildir. Kocaeli’ne bağlı.

- Seni oraya, o koltuğa kim oturttu. Daha Gebze’nin İstanbul’da olduğunu bilmiyorsun. Bir de bana ters ters konuşuyorsun. Seni kovduracağım.

7- Kardeşim şimdi ben arayalı bakıyorum, 12 dakika oldu. Bu konuşmaların fiyatı nedir?

Dakikası 1 lira 48 kuruş.

- Numaranın kime ait olduğunu da söylemedin. Şimdi bu 20 liranın hepsi bana mı girdi?

(Ne diyeceğimi bilemedim. Evet desen bir türlü hayır desen bir türlü.)

- Hani her şeyi biliyordunuz şerefsizler. Reklamlarda bas bas bağırmayı biliyorsunuz.

8- Kardeşim sen orada kaç para maaş alıyorsun?

Bu konuda bilgi veremiyorum.

- Bırak gel kapitalizmin köpeği kulu olma, kaç para veriyorlarsa ben daha fazlasını vereceğim.

9- Benim buzdolabım bozuldu Aydınlar servisin numarası lazım.

İl ve ilçe öğrenebilir miyim?

- Bitlis Tatvan.

- Her hangi bir kayıta ulaşamıyorum. Dilerseniz telefon numarasınız bırakın arkadaşlarımız firmaya ulaşınca sizi bilgilendirsinler.

(Kocası telefonu alarak) - Sen benim karımın telefonu niye istiyorsun sapık herif.

Beyefendi böyle bir niyetim yok.

- Sen bana adresini ver. Sapık pi... Sana göstereceğim.

10- ... bankasının müşteri hizmetleri numarasını versene.

Tabi ki 444 ...

- Ya kardeşim bu numarayı arıyorum niye açmıyorlar?

Bu konuda bir bilgim bulunmuyor.

- Sizler niye böylesiniz. Telefonu niye açmıyorsunuz. Hiç birinize hakkımı helal etmiyorum.