EŞİNE İŞKENCE YAPTI!

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Lapta’da 5 yıllık eşini ciddi şekilde darp eden Rus uyruklu zanlı Ignat Zinovenko tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede mesele ile iligli olarak şahadet veren Polis memuru Bayram Albayrak olayla ilgili bulguları aktardı.



Albayrak, huzurda bulunan zanlı Ignat Zinovenko’nun 11 Ocak tarihinde saat 23.30 raddelerinde Lapta'da bulunan bir site içerisinde birlikte yaşadığı eşi N.K’yi kendisini daha önceden tutuklattırdığı elleri ve ayakları ile vücudunun muhtelif yerlerine vurduktan sonra masa üzerinde bulunan televizyon kumandasını başına vurmak suretiyle adı edileni ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili şikayetin gelmesi üzerine zanlının tutuklandığını ve aleyhine bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru Albayrak zanlının henüz gönüllü ifade vermediğini alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek ilk etapda zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.



Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı bu durumun aile arası bir olay olduğunu pişman olduğunu aralarındaki sorunu karısı ile konuşup çözebileceklerini söyledi.



Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.