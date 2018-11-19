EŞİNİ BOĞDU, KENDİSİNE ELEKTRİK AKIMI VERDİ!

Gönyeli’de, Hasan Yılmaz Karasalih ile Sevinç Karasalih, evlerinde ölü bulundu.

Polis Basın Bülteninde yer alan habere göre, Gönyeli’de Edipler Sokak üzerinde, 63 yaşındaki Hasan Yılmaz Karasalih, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı 60 yaşındaki eşi Sevinç Karaslih’i boğmak suretiyle öldürdükten sonra kendi kendine elektrik akımı vermek suretiyle de intihar ederek yaşamını sonlandırdı.

Polisin soruşturması devam ediyor.