Eşinize yeniden âşık olmanın 4 yolu

Bir zamanlar âşık olarak evlendiniz, aradan uzun zaman geçti ve şimdi sevgi eksikliği yaşıyorsunuz. Uzun süren ilişkilerde kaçınılmaz olan bu durum, günümüz evliliklerinin en önemli sorunu. Peki ilişkilerin başlangıcında hissedilen derin duyguları zamanla değiştiren şey nedir? Zaman, samimiyet veya can sıkıntısı…

Çocuklar ve karşılıklı saygının varlığı, değişen duygulara rağmen çiftlerin, bir zamanlar hissettikleri sevgiyi yeniden duymak ve ilişkiyi iyileştirmek için teşvik sebebidir. Eğer siz de sevgi eksikliği yaşıyor ve bu durumu düzeltmek istiyorsanız bu ipuçları size yardımcı olacaktır.

Kızgınlıktan vazgeç

İlişkiler inişli çıkışlı süreçlere sahiptir. Kavga, anlaşmazlık ve yanlışlıklar zaman içerisinde kaçınılmaz olur. İlişkiyi sağlıklı tutmanın anahtarlarından biri, o olayların üstesinden gelip, duyulan kızgınlık ve öfkeden vazgeçmektir. Dilenen özrü kabul etmekten öte, eşiniz için hissettiğiniz öfke ve suçlamalardan gerçekten kaçınmaya çalışın.

Değişime ayak uydur

Sağlıklı bir ilişki genellikle iki kişiyi eşit oranlarda, farklı yönlerde ilerletip geliştirmelidir. Eğer bir taraf daha iyi bir işe sahip olmak için çabalıyor, diğer taraf bütün gününü evde sıkılarak geçiriyorsa kişisel gelişimde bir uçurum ortaya çıkar. Bu uçurum zamanla gerginliklere neden olacaktır. Bir ilişkide çiftlerin yaşamlarında başarı ve hedeflere sahip olması, samimiyet kadar önemlidir. Bütün gelişme ve yenilenmelere karşı birlikte hareket edilmelidir.

İhmal etme

Çalışma hayatı dikkat gerektirir. Aynı şekilde çocuklar ve onların ihtiyaçları, aile ve arkadaşlar da ilgi ve dikkat ister. Bu koşuşturmada ilişkiyi ihmal etmek olası bir durumdur. Oysa aşk, heyecan ve tutku uzun vadeli bir ilişki içerisinde taze tutulmalıdır. Bu da daha fazla çaba ve zaman yönetimi anlamına gelir.

Dürüst ol

Hayatta yaşadığınız her türlü sorun ilişkiye yansır. Duygularınız ve sebepleri hakkında dürüst olunmalıdır. Kendinizden kaynaklanan hatalar için eşinizi suçlamayın. Günlük hayatımızı oluşturan şeylerin hepsi, uzun vadeli bir birliktelikteki romantizm faktörünü etkileyebilir. Yaşanan iyi ve kötü günleri hatırlamak minnet ve saygıyı diri tutmanızı sağlayacaktır.