Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, alışveriş yaptığı sırada korumalarının yanında cüzdanını çaldırdı

Geçtiğimiz yılın aralık ayında emekliye ayrılan eski Almanya Başbakanı Angela Merkel markette alışveriş yaparken cüzdanını çaldırdı. Yanında korumaları da bulunan Angela Merkel, cüzdanının çalındığını anlayınca karakola giderek başından geçenleri anlattı.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Berlin'de süpermarkette alışveriş arabasına takılı çantasında bulunan cüzdanı çalındı. Merkel, Friedrich Caddesi'ndeki 53 numaralı karakola giderek şikayetçi oldu.

YANINDA KORUMALARI VARDI

Bild gazetesinde yer alan habere göre, Hırsızlığın yaşandığı sırada Merkel'in yanında korumaları da bulunuyordu. Berlin polisinden yapılan açıklamada, 67 yaşında bir kadının cüzdanının çalındığı doğrulandı ancak kişiye ilişkin bilgi verilmedi.

ANGELA MERKEL ALMANYA'NIN 16 YILINI BELİRLEMİŞTİ

Angela Merkel, 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerden galip çıkan Sosyal Demokrat Partinin (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile kuracağı yeni hükümette Başbakanlık yapacak Olaf Scholz'a görevini devretmişti. Ülkede, 2005'te başbakan seçilen Merkel, Almanya tarihinde 16 yıl 16 gün veya 5 bin 860 gün ile Helmut Kohl'dan sonra en uzun süre Başbakanlık yapan ikinci kişi olarak kayıtlara geçmişti.

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