Eski Aşkına Döndü!

Emina Sandal hakkında, flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile ayrılacakları konuşulan ancak dedikodulara inat mutlu aile fotoğrafları paylaşan Emina Sandal’ı, Sırp basını manşet yaptı: "Emina, eski aşkı Miskoviç’e geri döndü!" Ancak bu haberlere Mustafa Sandal'dan cevap geldi. Sandal, bu iddiaları yalanladı.

Evlilikten dönmüşlerdi

Mustafa-Emina Sandal ilişkisinde yeni çatlak!

Emina'nın memleketi Sırbistan'da yayınlanan Kurir dergisi, eşiyle bir süredir sorunlar yaşayan Emina'nın eski sevgilisi Marko Miskoviç'e geri döndüğünü iddia etti.

İkilinin yeniden görüşmeye başladığını yazan dergi, 'Emina ile Marko bir dönem büyük aşk yaşamış, hatta o dönem evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi' diye yazdı. Adı Emina ile anılan Marko Miskoviç, Sırbistan'ın büyük bankalarından birinin veliahdı.