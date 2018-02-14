Eski Aşkına Döndü!
Mustafa Sandal'a şok!
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Emina Sandal hakkında, flaş bir iddia ortaya atıldı.
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile ayrılacakları konuşulan ancak dedikodulara inat mutlu aile fotoğrafları paylaşan Emina Sandal’ı, Sırp basını manşet yaptı: "Emina, eski aşkı Miskoviç’e geri döndü!" Ancak bu haberlere Mustafa Sandal'dan cevap geldi. Sandal, bu iddiaları yalanladı.
Evlilikten dönmüşlerdi
Mustafa-Emina Sandal ilişkisinde yeni çatlak!
Emina'nın memleketi Sırbistan'da yayınlanan Kurir dergisi, eşiyle bir süredir sorunlar yaşayan Emina'nın eski sevgilisi Marko Miskoviç'e geri döndüğünü iddia etti.
İkilinin yeniden görüşmeye başladığını yazan dergi, 'Emina ile Marko bir dönem büyük aşk yaşamış, hatta o dönem evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi' diye yazdı. Adı Emina ile anılan Marko Miskoviç, Sırbistan'ın büyük bankalarından birinin veliahdı.
Mustafa Sandal'dan iddialara yanıt
Çıkan haberlerin ardından Mustafa Sandal "Sırp basınında çıkan bu haber tamamen yalan bir haberdir ve gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur. Sırp basını asparagas bir haber yapmıştır." açıklamasını yaptı.
Etiketler : Emina Sandal, Mustafa Sandal, Miskoviç
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