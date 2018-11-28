Eski aşkını tek kalemde sildi!
Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli'yi sildi
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'Poyraz Karayel' dizisinde başlayan aşklarını geçtiğimiz günlerde noktalayan İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Terzioğlu, eski sevgilisine ait bütün fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi.
Burçin Terzioğlu, eski sevgilisi İlker Kaleli'ye ait bütün fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi. 38 yaşındaki oyuncu, İlker Kaleli'yi takip etmeyi ise sürdürdü.
Burçin Terzioğlu’nun aksine İlker Kaleli, eski sevgilisiyle çekildiği bütün fotoğrafları instagram hesabında tutuyor.
Etiketler : Poyraz Karayel, Burçin Terzioğlu
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