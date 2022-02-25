Eski Cumhurbaşkanı kalaşnikofla CNN Internatinal yayınına çıktı

Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, CNN International yayınına başkent Kiev'den elinde kalaşnikofla bağlandı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'den önce bu makamda bulunan Petro Poroşenko, CNN International yayınına Kiev'den bağlandı. CNN sunucusunun "Rusya işgali durumunda beraberindeki silahlı grupla ne yapmak istedikleri" yolundaki sorusuna Poroşenko eline silah alarak yanıt verdi.

Poroşenko, "Bu kısa bir kalaşnikoftur. 300 kişilik bir savunma müfrezemiz var. İki makineli tüfeğimiz var. Zırhlı personel taşıyıcılarımız yok, tanklarımız yok" diye yanıt verdi.

Putin'in Ukrayna'ya değil tüm dünyaya savaş açtığını herkesin anlaması gerektiğini söyleyen Poroşenko, Rusya lideri Putin için "bayağı deli. Ukraynalıları öldürmek için buraya gelecek kadar kötü biri" ifadelerini kullandı.

Poroşenko, müfrezesinin Kiev'de Rus askerleri ile Ukrayna askerli arasında yaşanan çatışmalardan 2-3 kilometre uzakta olduğunu söyledi.

Poroşenko, "Ne kadar asker öldürürse öldürsün, ne kadar füzeye sahip olursa olsun, ne kadar nükleer silahı olursa olsun, biz Ukraynalılar büyük bir Avrupa geleceği olan özgür insanlarız" dedi.

Hürriyet