ESKİ ESER ALIŞVERİŞİ YAPARKEN TUTUKLANDILAR!

Halkın Sesi'nden Evrim Kamalı'nın haberine göre; Demirhan’da polis tarafından yapılan kontrolde Mihriye Arıca’nın el çantasında heykel ile sikke tespit edildi. Arıca’yla birlikte Arzu Sertkaya ile eski eserleri satın almak için gelen İlyas Mustafa Kaya ve Erol Akacan suçüstü tutuklandı.

Demirhan’da Erülkü Market’in park yerinde alınan ihbar üzerine yapılan kontrolde tasarruflarında tarihi eser tespit edilen zanlılar Mihriye Arıca, İlyas Mustafa Kaya ve Erol Akacan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Bayır, olguları aktardı. Polis, 10.09.2019 tarihinde saat 11.30 raddelerinde Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket önünde bir polis ekibi tarafından yapılan kontrolde Cengizköy’de sakin Mihriye Arıca’nın siyah renk el çantası içinde muhafaza ettiği eski eser olduğuna inanılan bir adet 18 cm uzunluğundaki heykel ile bir adet sikkenin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, olay mahallinde zanlı Mihriye Arıca ile birlikte bulunan zanlı Arzu Sertkaya ile konu eski eserleri satın almak için gelen zanlılar İlyas Mustafa Kaya ve Erol Akacan’ın suçüstü tespit edilip, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlıların gönüllü ifade verip, suçlarını kabul ettiğini belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1’er kefilin 50’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.





