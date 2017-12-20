ESKİ EŞİ KIZINI KAÇIRDI, 12 YIL SONRA GELEN TELEFONLA BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI!

Greg Allen – Dara Llorens çifti boşanmaya karar verdi. Çiftin boşanma davası sürerken 4 yaşındaki kızları Sabrina’nın velayeti ise babasına verildi. Anne Dara Llorens, eski eşini kızlarını alıp kaçırmakla tehdit etmişti. Dara, kızının babasını tanımasını istemiyordu. Yapacaklarını daha önceden akrabalarına bile anlatmıştı. Kadın, baba evden gittikten sonra ona yalan yanlış şeyler anlatmaya başladı. Sosyal servisler bir süre sonra babanın gerek anneyi gerekse de kızını istismar edip etmediğini sorgulamaya başladı.

Greg, Daily Mail'e “Çocuk koruma hizmetinden gelenler okul çıkışında kızımı sorguya çekmişler. Benim onu istismar edip etmediğimi anlamaya dair sorularmış bunlar. Kızım da ‘Annem, babamın onu dövdüğü yalanını söylememi istedi' demiş” şeklinde bir ifadede bulundu. Anne, çocuğunu babasından koparmak için elinden ne geliyorsa yapıyordu. Aralarındaki tatsızlık bir süre sonra geçmeye başladı. Eski eşi Dara daha iyi bir insan haline geldi. Greg, eski eşinin iyi bir insan olduğunu düşünmeye başladı. Bilmediği şey ise Dara'nın aklından bir plan olduğuydu. Böylelikle kızını bir gün babası evde yokken kaçırabilecekti.

Greg, Daily Mail'e “Kızımı öptüm ve bana dedi ki: “Baba beni hiç unutma”. Son günlerde kızım gergin ve moralsizdi” dedi. Dara, Sabrina'yı kaçırarak gözlerden kayboldu. Greg durumun farkına varınca hemen polise haber verdi. Babanın aklına gelen ilk fikir Meksika'ya kaçırdığıydı. Bir yıl geçtikten sonra kızını bulmaya çok yaklaştı. Anne ve kızına dair izler Meksiko'da bulunmuştu. Baba da kızını aramak için başkentteydi. Küçük kızın, annesine babasıyla Amerika'da yaşamak istediğini söylediğini duyan bir öğretmen polise haber vermişti. Ancak Meksika polisi hızlı davranamayınca anne kızını bir kez daha kaçırdı. Greg kızından 11 yıl boyunca haber alamadı ancak umudunu da kaybetmedi.

Meksika'da yaşadı ve İspanyolca öğrenmeye başladı. Sabrina'nın başına gelenleri olabildiğince yaymaya çalıştı. Bir gün Greg'in telefonu çaldı. Polis, başkent Meksiko'nun içinde yer alan küçük bir köydeki evi iki haftadır izliyordu. Yaptığı baskınla anneyi gözaltına aldı ve kızı da ABD'ye yolladı. Bir süre önce ABD'ye geri dönen ve diş hekimliği yapan Greg başta duyduklarına inanamadı. Sandalyesinden fırlayarak apar topar koşmaya başladı. 12 yıl boyunca Sabrina'ya babasından nefret etmesi için her şeyi yapmıştı. Başta Greg ile tanışmak istemedi. İlk tanıştığı kişi Greg'in yeni eşi oldu.

Aradan 12 yıl geçmişti. Greg kızını kaç yıldır görmemişti. Yıllardır kızına tekrardan sarılacağı o günün hayalini kuruyordu. Sonunda o gün geldi çattı. Greg, Facebook'ta “Geçtiğimiz sene iniş ve çıkışlarla doluydu. Neyse ki atlattık. Kızımla olan ilişkim her geçen gün güçleniyor” dedi.