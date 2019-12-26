ESKİ EŞİNE SİLAH ÇEKTİ!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Tuzla’da, sokak ortasında alkol etkisi altındayken tartıştığı eski eşine küfürler savurup, omuzundan çekerek darp eden ve ardından ise “Seni vuracağım” diyerek arabasının bagajındaki av tüfeğini alıp eski eşine doğrultan Halil Teoman, şikayet üzerine tutuklandı. “Kanunsuz ateşli silah taşıma”, “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu”, “Şiddet tehdidi”, “Darp”, “İtalei lisan”, “Uygunsuz tavır ve hareket”, “Sarhoşluk”, “Rahatsızlık”, “Sarhoş vaziyette tasarrufunda ateşli silah bulundurma” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Teoman, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı. Zanlı Teoman, teminat şartlarını yerine getiremediği için davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Öldürmekle tehdit etti

Meselenin tahkikat memuru Salih Fidan Ersan, zanlı Halil Teoman’ın, 24 Aralık 2019 tarihinde Tuzla’da umumi bir yer olan Ersoy Birtan Caddesi içerisinde nefesinde yüzde 148 mg alkol tesiri altında bulunduğu bir sırada ayrılmış olduğu eski eşi Z.T ile sözlü olarak tartıştığını söyledi. Zanlı Teoman’ın sözlü tartışma neticesinde eski eşi Z.T’ye küfür edip elleriyle omuzundan çekerek darp ettiğini belirten ersan, zanlının makul mazareti olmaksızın yüksek sesle bağırıp rahatsızlık yaptıktan sonra Z.T’ye “Seni vuracağım” diyerek aracının bagajında kırık vaziyette kanunsuz olarak bulundurduğu av tüfeğini alıp içerisine canlı fişek koyup kurduktan sonra Z.T’ye doğrulttuğunu ve şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Ersan, akabinde zanlının Mağusa-Karpaz Anayolu üzerinde tespit edildiğini belirterek, aracında yapılan aramada bagajında kanunsuz olarak taşıdığı

1 adet av tüfeği ve 31 adet canlı fişekleri tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden Ersan, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminat şartlarını yerine getiremedi

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı Halil Teoman’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 10 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 1 KKTC vatandaşının

100 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. Zanlı Teoman, teminat şartlarını yerine getiremediği için davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.