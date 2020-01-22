ESKİ EŞİNİ KUMARHANEDE GÖRÜNCE...

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da eski eşini kumarhanede yakaladığı için darp eden Osman Kapısız tutuklandı. “Darp”, “Kumarhanede bulunma”, “İtalei lisan”, “Rahatsızlık”, “Uygunsuz tavır hareket” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı Kapısız, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Ensesini elleriyle sıkıp darp etti

Meselenin tahkikat memuru Salih Fidan Ersan, zanlı Osman Kapısız’ın, 17 Ocak 2020 tarihinde Mağusa’da faaliyet gösteren bir otelin kumarhanesi içerisinde kumarhaneye girdiği gerekçesiyle eski eşinin ensesini elleriyle sıkıp darp ederek “Seni buraya gömerim” dedikten sonra küfür ettiğini açıkladı. Zanlı Kapısız’ın 20 Ocak 2020 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirten Ersan, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade ederek zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı Osman Kapısız’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine ve 1 KKTC vatandaşının 30 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.