ESKİ EŞİNİ TEHDİT ETTİ!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Tuzla’da eski eşinin evine giderek şiddet tehdidinde bulunan zanlı Ziya Alkan tutuklandı

Tuzla’da eski eşi A.A’ya ait evin bahçesine izinsiz girerek A.A’ya şiddet tehdidinde bulunan Ziya Alkan, şikayet üzerine tutuklandı. “Mülke tecavüz” ve “ Şiddet tehdidi” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Alkan, davaları görüşülünceye değin 15 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi. Zanlı Alkan’ın eski eşi A.A ile 20 gün önce boşandığı da öğrenildi.

“Seni öldüreceğim”

Meselenin tahkikat memuru Emin Özbilen, zanlı Ziya Alkan’ın 25 Mart 2019 tarihinde Tuzla’da sakin eski eşi A.A’ya ait evin bahçesine izinsiz bir şekilde girerek mülke tecavüz ettiğini söyledi.

Zanlı Alkan’ın akabinde mutfak penceresinden içeride bulunan A.A’ya hitaben “Beni aldatıyorsun. Seni öldüreceğim. Komşunun evinden çıkarken gördüm seni” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkayan Özbilen, zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti. Özbilen, zanlı ile eski eşinin 2015 yılından beridir boşanma davalarının görülmekte olduğunu ifade ederek, bu süre içerisinde ayrı yaşadıklarını ve mahkeme tarafından zanlı hakkında eşinin yanına yaklaşma yasağı konulmasına rağmen sürekli eşinin yanına yaklaşarak bu suçları işlediğini ve 2 ay süreyle de cezaevinde tutuklu kaldığını açıkladı.

Zanlının yine 2015 yılı içerisinde A.A’ya karşı işlemiş olduğu şiddet tehdidi suçundan yargılanarak mahkeme tarafından cezalandırıldığını ve 3 ay önce cezaevinden çıktığını belirten Özbilen, zanlının bu suçu işlemeye eğilimli olduğunun aşikar olduğunu ifade etti.

Özbilen, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davaları görüşülünceye değin 15 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

23 gün önce yine aynı suçu işledi

Zanlı Ziya Alkan, 3 Mart 2019 tarihinde yine mahkeme tarafından 200 metre uzaklaştırma kararı olmasına rağmen konuşmak için eski eşi A.A’nın evine giderek “Aile yasasına aykırı harekette bulunma” suçunu işlemişti. “Aile yasasına aykırı harekette bulunma” suçu işleyen zanlı Alkan,

3 Mart tarihinde hakkında dava okunup bırakılmıştı.

15 gün cezaevinde bekleyecek

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Ziya Alkan’ın davaları görüşülünceye değin 15 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.