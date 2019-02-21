Eski eşinin görünce duygulandı!
Eski eşinin görünce duygulandı!
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Oya Başar önceki akşam Yasemin Yalçın ve eşi İlyas İlbey’in, Bakırköy’de açtıkları Sahne 74’te görüntülendi.
Tiyatrocu çiftin başrollerini oynadığı ‘Vee Perde’ adlı oyunun galasına gelmişti.
Fuayede 15 yıl evli kalıp 2000’de boşandığı, 2015’te ölen eski eşi Levent Kırca ile fotoğraflarını görünce duygulandı.
Gözleri dolan Oya Başar “Güzel günlerdi, Levent nur içinde yatsın. Bu kareleri görünce duygulandım” dedi.
Etiketler : Oya Başar, Levent Kırca
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