Eski eşlerden Mehmet Ali’ye sürpriz

Geride bıraktığımız yılın ekim ayında evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve burada bulunduğu süre zarfında 'kaçış sendromu' hastalığı nüksettiği için yoğun bakımda tutulmaya başlayan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu günbegün iyiye gidiyor.

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, aile üyelerinin yaptıkları açıklamalarla kamuoyunun kendisinden haberdar olduğu Mehmet Ali Erbil için sürpriz bir parti hazırlığı yapılıyor. 8 Şubat’ta 61 yaşına girecek olan Mehmet Ali Erbil’in yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmasının ardından eski eşleri bir sürpriz hazırlığına girişti.

Kendisini iyi hissetmesi ve moral bulması adına doğum günü için odası balonlarla süslenecek olan Erbil’i eski eşleri Nergis Kumbasar, Tuğba Coşkun ve Muhsine Kamiloğlu da yalnız bırakmayacak. Ailesi dışında kimsenin alınmayacağı bu doğum günü kutlamasına Erbil’in çocukları Sezin, Yasmin ve Ali Sadi de katılacak.