Eski Fenerbahçeli Baroni, KKTC Takımıyla Anlaşma Sağladı
Fenerbahçe formasıyla 5 sezon geçiren Brezilyalı futbolcu Baroni, futbolculuk kariyerini KKTC'de sürdürecek.
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Fenerbahçe’nin Brezilyalı eski oyuncusu Cristian Baroni, KKTC Futbol takımlarından Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübü ile anlaşmaya vardı. Kulüp Başkanı Redif Nurel, Cristian ile fotoğraf çektirdi.
Brezilyalı futbolcunun, kariyerini KKTC’de sürdürecek olması sarı-lacivertli taraftarları da sevindirdi.
35 yaşındaki Baroni 2009-2014 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.
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