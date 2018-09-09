Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Eski Fenerbahçeli Baroni, KKTC Takımıyla Anlaşma Sağladı
Eski Fenerbahçeli Baroni, KKTC Takımıyla Anlaşma Sağladı

Eski Fenerbahçeli Baroni, KKTC Takımıyla Anlaşma Sağladı

Fenerbahçe formasıyla 5 sezon geçiren Brezilyalı futbolcu Baroni, futbolculuk kariyerini KKTC'de sürdürecek.

A+A-

Fenerbahçe’nin Brezilyalı eski oyuncusu Cristian Baroni, KKTC Futbol takımlarından Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübü ile anlaşmaya vardı. Kulüp Başkanı Redif Nurel, Cristian ile fotoğraf çektirdi.

Brezilyalı futbolcunun, kariyerini KKTC’de sürdürecek olması sarı-lacivertli taraftarları da sevindirdi.

35 yaşındaki Baroni 2009-2014 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.