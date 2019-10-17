Eski karısı geldi, sevgilisi gelmedi!

Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler serisinin galası önceki akşam düzenlendi. Galaya ünlü komedyenin uzun süredir birlikte olduğu Defne Samyeli'nin katılmaması akıllara 'Ayrıldılar mı' sorusunu getirdi.

Ünlü oyuncu Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Karakomik Filmler serisinin ilk filmleri ‘Kaçamak’ ve ‘2 Arada’nın galası önceki akşam gerçekleşti. Galaya birçok ünlü isimle birlikte Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'da katıldı. Bir süredir aralarının bozuk olduğu söylenen Defne Samyeli, sevgilisinin film galasına katılmadı. Samyeli’nin bu hareketinin ardından magazin kulislerinde ikilinin ayrıldığı iddia edildi.

DAHA ÖNCE CEM YILMAZ YALANLAMIŞTI

Geçtiğimiz Ağustos ayında da ikilinin ayrıldıkları iddia edilmiş, çıkan bu iddiaları Cem Yılmaz, sosyal medya sayfasından çektiği videoda gülerek “Delirmişler” diyerek yalanlamıştı. Şuana kadar ikilinin bir açıklama yapmaması bu iddiaları doğrular cinsten.