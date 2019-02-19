ESKİ KAYMAKAM CEZAEVİNDE!

İskele eski kaymakamı Kemal Yılmaz görevindeyken mahkeme kararına uymadığı için aleyhine getirilen dava, dün İskele Kaza Mahkemesi’nde görüşüldü.

Yılmaz, Dipkarpaz’daki bungalovların yıkılması ile ilgili hakkında getirilen davayı kabul etti. Mahkeme eski kaymakam Kemal Yılmaz hakkındaki kararı Çarşamba günü açıklayacak. Kemal Yılmaz hakkındaki kararın açıklanmasını tutuklu bekleyecek.