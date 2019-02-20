ESKİ KAYMAKAM HAPİS YATACAK!

İskele eski Kaymakamı Kemal Yılmaz, Yüksek Mahkeme Kararını geç uyguladığı gerekçesiyle 2 ay hapse mahkum edildi.

2 aylık hapis kararının açıklanmasının ardından aile yakınları fenalık geçirirken Yılmaz’a destek amaçlı mahkemeye gelen vatandaşlar da söz konusu karara tepki gösterdi.

İskele eski Kaymakamı Kemal Yılmaz görev yaptığı dönemde Karpaz’daki 27 adet Bungalovu Yüksek Mahkeme Kararına rağmen zamanında yıkmadığı gerekçesiyle yargılandığı davada suçlu bulunarak 2 ay hapse mahkum edildi.

İskele Kaza Mahkemesinde görülen davada Kemal Yılmaz’a destek olmak amacıyla Ulusal Birlik Genel Başkanı Ersin Tatar, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ile yaklaşık 300 vatandaş da mahkemeye önünde toplandı.

İskele Kaza Mahkemesi yargıcı Dilşah Karayel, Kemal Yılmaz’ın görev yaptığı dönemde Yüksek Mahkeme Kararını zamanında uygulamadığını ve mahkeme emrine riayet etmediğini bunun da ciddi bir suç olduğunu kaydederek, bu durumu, kamu menfaatini ve vicdanını içten sarsan bir suç olarak nitelendirdi.

Yargıç Karayel, söz konusu suçu işleyenlere ibret verici bir ceza olmasını göz önünde bulundurarak ve hafifletici sebepleri de göz önüne alarak sanık Kemal Yılmaz’ın 2 ay tutuklu kalmasına emir verdi.

Kararın açıklanmasının ardından Kemal Yılmaz’ın eşi ve babası fenalık geçirerek bayıldılar.

Baba Ayhan Yılmaz, ambulans ile İskele Sağlık Merkezinde müsaade altına alındı.

Kalp hastası olduğu öğrenilen Yılmaz’ın tansiyon değerlerinin normale dönmesinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.

Aile yakınları ve vatandaşlar karara itiraz ederek verilen cezanın çok olduğunu ifade ettiler.

Kısa süre arbedenin yaşandığı mahkeme salonunda vatandaşlar ‘dik dur eğilme bu millet seninle’ sloganları da attılar.