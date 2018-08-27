Eski koca ile aşk sona erdi

Tolga Güleç’in aşırı kıskanç olduğu, bu yüzden sık sık kavga ettikleri iddia edilmişti. Yeliz Şar ile Tolga Güleç boşandıktan hemen sonra “Aşkımız bitmedi” diyerek yeniden aynı evi paylaşmaya başladı. Ancak sorun daha da büyüdü. Çift Bodrum’daki ‘Hazine’ adlı kulüpte herkesin içinde kıskançlık kavgasına tutuştu. Tolga Güleç, İstanbul’a dönüp evden ayrıldı.

BÖYLE DERT YANDI