Eski kocası yüzünden terk edildi!
Hande Subaşı eski kocası yüzünden terk edildi
A+A-
Hande Subaşı ile Volkan Düzgün arasındaki ilişki hüsranla sona erdi. Hande Subaşı’nın halen menajerliğini yapan eski eşi Can Tursan ile iş ilişkisini sürdürmesinin kriz yarattığı iddia edildi
Hande Subaşı, Uludağ'da hem sahneye çıktı, hem de kar tatili yaptı.
Hande Subaşı'nın; halen menajerliğini yapan eski eşi Can Tursan yüzünden, yeni sevgilisi Volkan Düzgün ile ilişkisinin bittiği iddia edilmişti.
Hande Subaşı, o iddialarla ilgili, "İlişkimiz bitti. Can'la ise güzel bir iş birlikteliğimiz var. Hayatımda kimse yok" dedi.
Etiketler : Hande Subaşı, Volkan Düzgün, Can Tursan, ilişki
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.