ESKİ MÜDÜRDEN ŞOK İDDİA!

Veteriner Dairesi Eski Müdürlerinden Nazım Akçaba, Veteriner Dairesi’nde yaklaşık 10 yıldır rüşvet karşılığında hayvan kaçakçılığına göz yuman personel olduğunu iddia etti.

Deniz ABİDİN

Veteriner Dairesi Eski Müdürlerinden Nazım Akçaba, Yeni Bakış’ın “Devlet eliyle kaçakçılık mı?” haberinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Veteriner Dairesi’nde rüşvet karşılığında hayvan kaçakçılığına göz yuman personel olduğunu belirterek, bakanlığın yıllarca bu durumu uzaktan izlediğini söyledi.

“Binlerce masum insan ihanete uğruyor”

Akçaba, ülkeye ve insana yapılan en büyük ihanet ve kötülüğün kaçakçılık ve kötü hijyen koşullarında ülkeye taşınan kalitesiz etler olduğunu belirterek, durumdan habersiz binlerce masum insanın kendi parası ile ihanete uğradığını açıkladı. Akçaba, bu konuda en büyük suçun et entegre tesisi yapamayan ve kesimleri tek elden idare edemeyen devlette olduğuna dikkat çekerek, elinde her türlü yasal güç olmasına rağmen idarecilerin kaçakçılığa göz yummakta olduğunu belirtti.

“Bakanlık her dönem bu işi uzaktan izledi”

Akçaba, hayvanlara vurulan kulak numaralarının her seriyi kimin kullandığının tespiti açısından kişilere zimmet edilmesi gerektiğini belirterek, tüm personeli zan altında bırakmanın doğru olmadığını kaydetti. Akçaba, “Bu işi kimin yaptığı bellidir. Herkes tarafından kimlerin para karşılığı rüşvet alıp görevi kötüye kullandığı bilinmektedir” diyerek, Bakanlığın her bakan döneminde bu işi uzaktan izlediğini söyledi.

“10 yıldır rüşvet karşılığı kaçakçılığa göz yumuluyor”

Akçaba, Veteriner Dairesi’nde bu işi yaklaşık 10 yıldır rüşvet karşılığı yapan personellerin olduğunu ifade ederek, “Eski bir müdür ve veteriner hekim olarak insanları hem sağlık hem de maddi olarak sömüren bu kaçakçılığı ortaya çıkarmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Akçaba, “Kesimi yapılacak olan hayvanlara kulak numaralarını kontrolsüz ve başıboş tutanaksız bir şekilde veren kimlerdir?” diye sorarak, polisin, bu işlemleri kimler yapıyorsa ve kayıtları kimler tutup, mazbataları kontrol ediyorsa işe oradan başlaması gerektiğinin altını çizdi. “Bu konunun aydınlığa kavuşması için yardımcı olmaya hazırım. Niyet önemlidir. Sağlıksız et insanımızı bitiriyor. Devlet ve insanımız adına bundan daha utanç verici bir durum olamaz.”

Akıncılar Üreticisi: Kaçakçılık devam ediyor, soruşturma açılmıyor

Öte yandan, gazetemize ulaşan Akıncılar’dan bir üretici, geçtiğimiz günlerde gazetemizde yayınlanan “Devlet eliyle kaçakçılık mı?” haberinin ardından, polis karakoluna giderek ifade verdiğini, ancak bu işe karıştığını bildiği kişilerin adını vermesine rağmen, bu isimlerin ifadesine yansıtılmadığını belirtti. Söz konusu kaynak, “Verdiğim ifade yalan ise, bana dava okusunlar. Bu kaçakçılık hala devam etmektedir. Bu işte büyük rant dönmektedir. Kimlerin olduğu biliniyor, ancak kimse soruşturma açmıyor” diye konuştu.

“2-3 aylık danaları, ucuz diye Güney’den Kuzey’e geçiriyorlar”

Söz konusu üretici, ülkeye haftada 10 tona yakın canlı hayvan, kaçak et ve domuz eti geçirildiğine bir kez daha vurgu yaparak, şunları söyledi, “Önceleri bu işler gece karanlığında yapılırdı. Şimdi akşamüzeri saat 5-6 civarı, daha gün aydınken yapılmaya başlandı. Fiyatı 150-170 Euro olan 2-3 aylık danaları ucuz diye Güney’den alıp Kuzey’e geçiriyorlar. Burada büyütüp satıyorlar. 100 tane hayvanı olan yılda Bin 500 tane hayvanı nasıl kesiyor? Veteriner Dairesi bu konuda açıklama yapmayacak mı? Tarım Bakanlığı açıklama yapmayacak mı?” diye sordu.

Yeni Bakış