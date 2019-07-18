ESKİ PATRONUN ARACINI ATEŞE VERDİ

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da Ahmet Selek’e ait aracın koltuğunu ateşe vererek hasara uğrattıkları tespit edilen Sercan Ağaçdalı ile Mustafa Ünlü tutuklandı

Mağusa’da alacağı olduğu gerekçesiyle eski patronu Ahmet Selek’e ait aracı ateşe veren Sercan Ağaçdalı ile suç ortağı Mustafa Ünlü, önceki gün Mağusa’da tespit edilerek tutuklandı. “Kasti hasar” suçuyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Ağaçdalı ile Ünlü aleyhinde 2’şer günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Alacağı olduğu için aracın ön koltuğunu ateşe verdi

Meselenin tahkikat memuru Murat Öztürk, 14 Temmuz 2019 tarihinde Mağusa’da faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Ahmet Selek’in yaptığı “Selek Garaj” isimli iş yeri önünde bulunan ve Selek’e ait FE 711 plakalı aracın kimliği meçhul sahışlar tarafından sürücü koltuğu ateşe verilmek suretiyle hasara uğratıldığını açıkadı. Aynı gün mesele ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığını belirten Öztürk, zanlı Sercan Ağaçdalı’nın daha önce “Selek Garaj” isimli iş yerinde çalıştığı ve Ahmet Selek’ten alacağı olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Öztürk, 16 Temmuz 2019 tarihinde zanlı Ağaçdalı’nın Mağusa’da tespit edilerek polise celp edildiğini ve zanlı Ağaçdalı’nın polise gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini belirterek, ayrıca zanlı Ağaçdalı’nın gönüllü ifadesinde konu suçu zanlı Mustafa Ünlü ile birlikte işlediğini beyan ettiğini açıkladı.

Aynı gün zanlı Ünlü’nün de Mağusa’da tespit edilerek polise celp edildiğini söyleyen Öztürk, zanlı Ünlü’nün de mesele ile ilgili gönüllü ifade verdiğini belirtti. Öztürk, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade ederek, zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacaklar

Mahkeme, zanlı Sercan Ağaçdalı ile Mustafa Ünlü’nün tahkikat maksatları bakımından 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.