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ESKİ POLİS BAŞMÜFETTİŞİNİN YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

ESKİ POLİS BAŞMÜFETTİŞİNİN YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Altan’ın davası Aralık’ta

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Rüşvet, Resmi evrak sahteleme ve sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürmekle suçlanan eski Polis Başmüfettişi Ali Savaş Altan ile ilgili yargı süreci devam ediyor.
Ali Savaş Altan’ın önceki gün davasının görüşüldüğü ve Aralık ayına ertelendiği öğrenildi.

 

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