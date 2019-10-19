ESKİ SEVGİLİ KATİLİNE 30 YIL HAPİS!

Halkın Sesi'nden evrim Kamalı'nın haberine göre; Gönyeli’de bir evde temizlikçi olarak çalışan eski sevgilisi Gülbahar Ulutan’ı 13 yerinden bıçaklayarak öldüren Fatih Çıkrıkçı, 30 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Gönyeli’de geçtiğimiz yıl 31 Ekim 2018 tarihinde temizlik için gittiği evde eski sevgilisi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen Gülbahar Ulutan’ın katil sanığı Fatih Çıkrıkçı 30 yıl hapis cezası aldı. Sanık dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda “Adam öldürme” suçlamalarıyla itham edilen Çıkrıkçı, tüm suçlamaları kabul etti. Dünkü celsede, KKTC Başsavcılığı adına Kıdemli savcı Egemen Metay, Fatih Çıkrıkçı adına avukatı Cemal Gündüz hazır bulundu. Kararı okuyan Başkan Nüvit Gazi, 31.10.2018 tarihinde Gönyeli’de bir ikametgahta temizlikçi olarak çalışan Gülbahar Ulutan’ı toplam uzunluğu 28 santimetre olan bıçakla 13 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü belirtti. Gazi, adam öldürme suçunun müebbet hapis cezası öngören en ağır suçlardan olduğuna değindi. Adam öldürme suçlarının her geçen gün arttığına vurgu yapan Gazi, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olanlara karşı kamu menfaati gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Gazi, sanığın sopa ve bıçakla maktulün çalıştığı eve gidip, barışmayı reddettiği gerekçesiyle sopayla ciddi şekilde darp edip, tasarrufundaki bıçakla 13 kez vücudunun muhtelif yerlerine sokup, öldürdüğünü söyledi. Başkan Nüvit Gazi, ülkemizde kadına şiddetin arttığına değinip, kamu menfaati gereği benzer suçların işlenmesini önlemek amacıyla caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Gazi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 30 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.



