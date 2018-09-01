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Eski sevgilinin evinin karşısında kahve keyfi

Eski sevgilinin evinin karşısında kahve keyfi

Eski sevgilinin evinin karşısında kahve keyfi

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Oyuncu Büşra Develi, geçtiğimiz hafta, üç yıllık sevgilisi Burak Deniz’le barıştığı iddialarını yalanlamış ve menajeriyle görüntülenmişti.

Büşra Develi, önceki akşam Deniz'in evinin karşısındaki bir kafede menajeriyle tekrar objektiflere takıldı.

Güzel oyuncunun, menajerinin fotoğraflarını çekmesi dikkatlerden kaçmadı.

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