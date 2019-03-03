Eski sevgilisinin aracını, yeni sevgilisi ile yaktı

Halkın Sesi'nde yayımlanan habere göre; Küçük Kaymaklı’da zanlı Zarif Şener eski nişanlısı olan müşteki Erbil Gürdür’ün Şener’den mahkeme emri ile aldığı karavanı, erkek arkadaşı Scott McCloskey’le birlikte üzerine yanıcı madde dökerek kundakladı

Lefkoşa’da kendisinden ayrılan eski nişanlısının almış olduğu karavanı kundaklayan zanlı Zarif Şener ve erkek arkadaşı Scott McCloskey tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru İzlem Civisilli olayla ilgili bulguları aktardı. Civisilli huzurda bulunan zanlılar Zarif Şener ve Scott McCloskey’in 1 Mart tarihinde saat 21.05 raddelerinde Küçük Kaymaklı’da zanlı Zarif Şener’in eski nişanlısı olan müşteki Erbil Gürdür’ün Şener’den mahkeme emri ile aldığı karavanın üzerine yanıcı madde dökerek kundakladıklarını söyledi. Polis her iki zanlının bölgede yapılan kamera görüntüsü incelemesi sonucu tespit edildiğini ve şubeye celp edilerek tutuklandıklarını belirtti. Meselenin ciddi bir mesele olduğunu ve alınması gereken ifadeler toplanması gereken emareler olduğunu belirten Polis memuru Civisilli tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Polis şahadeti üzerine söz alan zanlılar pişman olduklarını ve bir anlık sinir ile suçu işlediklerini söyledi. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)