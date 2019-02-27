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  3. ESKİ SEVGİLİYE DUYGULANDIRAN MESAJ...

ESKİ SEVGİLİYE DUYGULANDIRAN MESAJ...

ESKİ SEVGİLİYE DUYGULANDIRAN MESAJ... 1111

Oyuncu Beren Saat, 2012 yılında tanıştığı Kenan Doğulu ile 2014 yılında Los Angeles'daki Malibu sahilinde evlenmişti.