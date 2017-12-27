Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok ayrılık!

ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş bir ayrılık yaşanırken, geçen sezonki kadrosundan iki isim diziye geri döndü.

ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş bir ayrılık yaşanırken, geçen sezonki kadrosundan iki isim diziye geri döndü.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin 26 Aralık Salı akşamı yayınlanan 86'ıncı bölümünde önemli gelişmeler yaşandı.

'Nevzat', 'Çakırbeyli ailesi' tarafından infaz edildi. 'Fahri', 'Nevzat'ı vurarak öldürdü. Böylece dizide 'Nevzat' karakterine hayat veren Emre Törün, sevilen yapıma veda etti.

İKİ OYUNCU GERİ DÖNDÜ