EŞKIYALIĞA 4.5 YIL HAPİS

Star Kıbrıs Gazetesi’nde yer alan habere göre; Girne’de, eski kız arkadaşına ait Tims Cafe’ye silahlı, sopalı ve taşlı saldırı düzenleyen Oktay Sami Şölen dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile 4 yıl 6 ay hapse mahkûm edildi. Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Hacı, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla'nın huzurunda görüşülen davada kararı Hacımulla okudu. Hacımulla, 18 Haziran 2018 tarihinde sanığın Tims Cafe Bar isimli işletmeye saldırdığını söyledi. Hacımulla, sanığın olay günü önce işletmeyi bir süre izlediğini, akabinde taş ve sopa ile saldırıda bulunup işyerinin camlarını, masalarını, mekan önündeki iki aracın camlarını ve hemen yan tarafta bulunan başka bir işletmenin vitrin camını kırdığını ifade etti.

Sanığın olay yerinden ayrıldığını, işletme sahibinin kendisini polise şikayet etmesi üzerine yarım saat sonra geri dönerek, işletme sahibine ve yanında bulunan 3 şahsa doğru 5 el ateş açtığını söyledi. Hacımulla, olayda şans eseri ölüm ya da yaralanma olmadığını ifade etti. Hacımulla, sanığın Tims Cafe Bar isimli işletmenin 13 adet camını, mekan önündeki iki aracın camını ve başka bir mekana ait vitrin camını kırarak toplamda 44 bin 60 TL maddi zarar verdiğini söyledi. Yargıç, sanığın müştekileri tazmin etmediğini ifade etti. Hacımulla, sanığın olayda kullanılan 7.65 mm silahın kurusıkı silahın modifiye edilerek geliştirilmesi sonucu oluşturulduğunu belirtti.

Sanığın ilk fiilinin ardından pişman olmaktansa ikinci kez geri dönüp silah ile saldırdığını kaydeden yargıç, bu huşunu sanık aleyhine değerlendirdiklerini ifade etti. Hacımulla, sanığın bir yere eğlenmeye giden insanları korkutup paniğe soktuğunu, bunun da aleyhine değerlendirildiğini söyledi. Sanığın “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarruf ve Taşıma”, “Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarruf ve Taşıma”, “Şiddet Tehdidi”, “Cinsel Taciz”, “Kasti Hasar” ve “Meskûn Mahalde Ateş Açma” “Sarhoşluk”, “Kasti Hasar”, “Rahatsızlık verme”itale-i lisan” tecavizi alet taşıma” Kanunsuz ateşli silah ithal” suçlarından yargılandığını kaydeden yargıç, sanığı 14 davadan suçlu bulup mahkum ettiklerini ve 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.