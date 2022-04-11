Eşler arasında şaşırtan inatlaşma! Dondurulmuş cesetleri paylaşamıyorlar

Rusya’da faaliyet gösteren bir ölümsüz şirketinin ortakları Valerija Udalova ile Danila Medvedev arasındaki inatlaşma dünya basınında haber oldu. 2006 yılında KrioRus adını verdikleri bir ölümsüzlük şirketi kuran karı-koca şimdilerde dondurulmuş cesetleri paylaşma konusunda sorun yaşıyorlar.

2005 yılında tanışan Valerija Udalova ile Danila Medvedev ölümsüzlük tutkuları sayesinde kısa sürede birbirlerine yakınlaşmayı başardı. Hem iş hem de özel hayatlarında birbirlerine denk olduklarını düşünen ikili evliliklerinin yanında kariyerlerinde de ortak oldu. Birlikte bir ölümsüzlük şirketi kuran çift, müşterilerini dondurarak sakladıkları teknolojik bir yapıyı yönetiyordu. Ancak ikili arasındaki yaşanan anlaşmazlık üzerine Udalova bir grupla birlikte depoya girdi, duvarları delip kırdı, birçok ceset ve beyni çaldı.

DİRİLTMEYİ VADDETMİYOR

İnsan bedenleri ve beyinlerini dondurarak sakladıkları şirketlerinin ilk müşterileri ikilinin akrabaları ve köpekleri oldu. Kısa sürede tüm dünyanın ilgisini çeken şirket Avrupa’nın en gelişmiş deposu haline geldi. Müşterilerinin tüm beden için 36 dolar, sadece beyin için 15 dolar ödediği şirkette ikili dirilmeyi vaddetmiyor. Ancak uygun bir teknoloji bulunana kadar bedenlerin güvenli bir şekilde saklanacağını sözleşmeyle güvence altına alıyor.

İNTİKAMINI ALDI

Şirketin kurulumundan itibaren yöneticilik pozisyonunda yer alan Udalova’nın görevinin süresi doldu ve eşi Medvedev yeniden seçilmesini engelledi. Bunun üzerine şirketin deposuna giren Udalova aralarında Medvedev’in babaannesinin de beyni olduğu onlarca dondurulmuş bedeni ve beyni çaldı.

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