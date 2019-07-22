ESNAF SİNEK AVLADI!

Yeni Bakış'tan Senagül Taşar'ın haberine göre; Lefkoşa Terminal Bölgesi’nde kurulan halk pazarına sıcakların artmasından dolayı bu hafta, vatandaş ilgi göstermedi. Sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüşe rağmen, ürünler tezgâhlarda kaldı. Esnaf, havaların sıcak olmasından dolayı vatandaşın marketlere yöneldiğini belirtti.

Lefkoşa Terminal Bölgesi’nde kurulan halk pazarına vatandaş, sıcakların artmasından dolayı rağbet göstermedi. Sebze ve meyve fiyatlarının düşmesini bekleyen vatandaş, halk pazarı yerine marketleri tercih etti. Vatandaş, “Fiyatlar düştü ama sıcakta gezerek poşet taşımak istemiyoruz” dedi. Esnaf ise havaların sıcak olmasından dolayı vatandaşın marketlere yöneldiğini dile getirerek, “Marketlerde pazarlık yapamayacaklar. Ceplerine yazık olacak” dedi. Üreticinin satışlardan olumsuz etkilendiğini söyleyen esnaf, yağıştan dolayı ürünlerin bu yıl bereketli olduğunu ifade etti. Tezgah fiyatlarının düştüğüne dikkat çeken esnaf, gelen vatandaşın yaz meyvelerini ve yemeklik sebzeleri aldığını belirtti.

Esnaf, ne dedi?

Mevlüt Kiraz: Bu yıl fiyatlar düştü, vatandaş yok

“Geçen sene yaz ayında fiyatlar pahalıydı. Bu sene ise, yağmurların da yağmasıyla bereket oluştu. Fiyatlarda düşüş oldu. Pazar yeri sıcak olduğu için vatandaş, marketlerde klima altında istediği alışverişini yapıyor. Ancak markette ürünün fiyatı ne ise o. Kuruşuna kadar alırlar. Pazarda ise, 3,50 TL diyorsak, onu düz hesap 3 TL’ye satabiliyoruz. İnsanlarımızda anlayış yok.”

Bayram Saylık: Geçen haftaya göre satışlarda düşüş yaşıyoruz

“Satışlarımız düştü. Gelen de kiraz, kayısı gibi yeni çıkan meyvelerle yemeklik sebzelerini alıyor. Zaten vatandaş tatile gitti. O yüzden ülkede insan sayısı azaldı. Sıcakların gelmesi de vatandaşı pazardan uzak tutan diğer bir unsur oldu. Marketlerde klimanın altında insanlar dilediği alışverişini yapıyorlar. Kimse ellerinde poşetlerle bu sıcağın altında gezmek istemiyor. Marketlere yöneliyorlar haliyle. Sadece gıda ihtiyaçlarını değil, temizlik ürünleri gibi diğer ihtiyaçlarını da marketten karşıladıkları için gelmişken alayım diyorlar. Bizim insanımız konforu seviyor.”

Nusret Bağrıaçık: Halk pazarı, marketle yarışamaz

“Fiyatlar düşük ama insanlar rağbet göstermiyor. Havalar sıcak, yaz tatili geldi. Bunun etkisi var. İş yapmıyoruz yani üretici battı. Domates 1 TL’ye düştü. Marketler bizimle yarışamaz. Marketlerde pazardakinden daha ucuz ürün satıldığı söyleniyor ama katılmıyorum. Halkımız buraya geliyor. İstediği tezgahtan istediği meyveyi alıp tadına bakabilir ama markette bu şansları yok. O yüzden halk normalde açık pazarı tercih ediyor. Günlük taze sebze-meyve geldiği için sabah satılan ürünler akşama oranla biraz pahalı oluyor. Onun dışında akşamüstü fiyatlar %80’in altındadır.”

Tezgâhtaki bazı sebzelerin fiyatları şu şekilde gözlemlendi:

Havuç kilosu: ………4,50 TL

Domates kilosu: 0,75 kuruş

Cherry domates… 10 TL

Patlıcanın kilosu:…………3 TL

Salatalığın kilosu:…….3,50 TL

Soğanın kilosu:……….. 4 TL

Patatesin kilosu: ………..5 TL

Acı biberin kilosu: ………10 TL

Tatlı biber kilosu: ……….3 TL

Kapya biber ……………7 TL

Bamya: ……………….15 TL

Börülce: …………….25 TL

Maydanoz: …………2 TL

Mantar: …………..30 TL

Beyaz Sarma …………. 3 TL

Marul ………………5 TL

Meyve fiyatları tezgâhlara şu şekilde yansıdı:

Muz: ……….8 TL

Elma: ………….5 TL

Nektarin: ………..7 TL

Kırmızı Erik: ………7 TL

Şeftali : ……….7 TL

Kiraz: ………….15 TL

Kavunun tanesi: …………5 TL

Karpuzun tanesi: ………10 TL

Kayısı: …………..10 TL

Portakal: …………….3 TL