ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da her hafta kurulan Perşembe Pazarında bu hafta bayram bereketi yaşandı.

Perşembe Pazarı bu hafta yine cep yakmaya devam ederken uzun zamandan sonra da vatandaş akınına uğradı

Önümüzdeki hafta Perşembe Pazarının hem bayramdan dolayı kurulmayacak olmasından ötürü hem de salı günü bayramın başlayacak olması nedeniyle dün pazara akın eden vatandaş cep yakan fiyatlara rağmen alışveriş çantalarını doldurdu

Bu hafta pazarda domates, salatalık ve patates ucuzlarken, diğer sebze ve meyve fiyatlarında değişiklik olmadı.

Mağusa’da her hafta kurulan Perşembe Pazarında bu hafta bayram bereketi vardı. Perşembe Pazarı bu hafta yine cep yakmaya devam ederken uzun zamandan sonra da vatandaş akınına uğradı. Önümüzdeki hafta Perşembe Pazarının hem bayramdan dolayı kurulmayacak olmasından ötürü hem de salı günü bayramın başlayacak olmasından ötürü dün pazara akın eden vatandaş cep yakan fiyatlara rağmen alışveriş çantalarını doldurdu. Bu hafta pazarda domates, salatalık ve patates ucuzlarken, diğer sebze ve meyve fiyatlarında değişiklik olmadı.

Domates, salatalık ve patates ucuzladı

Mutfakların en temel ihtiyacı olan domates, salatalık ve patates bu hafta ucuzladı. Geçen haftalarda 3 kilosu 10 TL’ye satılan salatalık bu hafta 1 TL ile 2.50 TL arasından, bazı tezgahlarda ise 3 kilosu 5 TL’den satıldı.

Yine geçen haftalarda kilosu 6 TL’den satılan domates bu hafta 2 ve 3 TL’ye satılırken, geçen haftalarda kilosu 10 TL’ye satılan patates bu hafta 4 ve 5 TL’ye satıldı. Soğan ise aynı fiyattan yani kilosu 5 TL’den satışa sunuldu.

Kiraz 50 TL’ye yükseldi

Yaz aylarının en güzel meyvelerinden olan kirazın fiyatı tavan yaptı. İki hafta önce kilosu 30 TL ile tezgahta yerini alan kiraz bu hafta 50 TL’den satışa sunuldu. Bazı tezgahlarda kirazın kilosu 25 TL’den satışa sunulsa da pazar genelinde 50 TL’den satılan kiraz müşteri bulmakta zorlandı. Karpuz ilk tezgaha düştüğü dönemde kilosu 6 TL’den satılırken, bu hafta kilosu 3.50 TL ile 5 TL arasında satıldı. Kavun ise kilosu 13 TL’den satıldı.

Sebze fiyatları

Bal kabağı (tane)....4 TL

Böğrülce.................25 TL

Mısır (5 tane) .........20 TL

Fasulye............5 TL-15 TL

Patates............. 4 TL-5 TL

Domates.............2TL-3 TL

Soğan........................5 TL

Salatalık .........1TL-2.50 TL

Meyve fiyatları

Kiraz...........25 TL-50 TL

Kayısı...................10 TL

Kivi......................13 TL

Erik......................10 TL

Nektarin .............10 TL

Kavun..................13 TL

Karpuz......3.50 TL-5 TL