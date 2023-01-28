Esra Erol'da programında "Karım kızılötesiyle duvardaki erkekle konuşuyor" diyen adam anlattıkları pes dedirtti

Esra Erol'da programına katılan Zeynep Hanım, eşinin ruh sağlığının yerinde olmadığı evde kimsenin görmediği adamlar gördüğünü söyledi. Yayına çıkan Zeynep Hanım'ın eşi Hasan Bey ise elindeki kızılötesi görüntüleri göstererek "Eşim evde duvarda gördüğü adamla iletişim kuruyor. Ben çıplak gözle göremiyorum ama o özel gücüyle görüp iletişime geçiyor" dedi. İkilinin anlattıkları başta Esra Erol olmak üzere herkesi hayrete düşürdü.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren bir olay işlenmeye başladı. Programa gelen 4.5 aylık hamile Zeynep Hanım, 3 çocuğunun babası 8 yıllık hayat arkadaşının ruh sağlığının yerinde olmadığını kimsenin görmediği kişileri görerek kendisine döner bıçağıyla saldırdığını söyledi. Zeynep Hanım'ın iddialarından sonra yayına çıkan Hasan Bey ise anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı.

"KİMSENİN GÖRMEDİĞİ BİR ADAMIN YANIMDA OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

Canlı yayında eşiyle yaşadığı sorunları anlatan Zeynep Hanım, "İkinci çocuğumuz olduktan sonra eşimin hareketleri değişmeye başladı. Hiçbir şey yokken benim videolarımı çekti. Salonda uzanıp televizyon izlerken video çekmiş ve yanıma gelerek 'Videoyu izle yanındaki kim' diye sordu. Gösterdiği videoda ben ve bebeğim vardı ama o bir adamın olduğunu söylüyor. Oysa ki evde çocuklarım ve eşim vardı sadece. Kendi kendine konuşuyor. Kocam evin içindeyken kapıları kilitliyor. Sürekli gözetlendiğimizi, birilerinin bizi gördüğünü söylüyor'" dedi.

"DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRMAYA ÇALIŞTI"

Eşinin çok kıskanç olduğunu ve telefonuna el koyduğunu söyleyen Zeynep Hanım sözlerine şöyle devam etti: "Bir sabah beni telaşla yatak odasına çağırdı ve döner bıçağıyla saldırmaya çalıştı. Kendimi çocukların odasına kapatarak evden gitmesini istedim. Daha sonra onun yanında annemi arayarak yardım istedim ama eşim 'ona zarar vermeyeceğim' dediği için kimse gelmedi."

"EŞİM BENDEN GÖZLERİNİ KAÇIRIP DUVARIN BİR NOKTASINA BAKIYOR"

Eşinin iddialarından sonra canlı yayına gelen Hasan Bey ise elinde bazı fotoğrafların olduğunu eşinin duvardaki bir adamla kızılötesiyle iletişim kurduğunu söyledi. Esra Erol da "Siz 'Evet bir video çektim. Karım yatıyordu. Ben o sırada tuvalete gitmiştim. O sırada video kaydına girdim. Karımın hareketlerini kaydetmek istedim' dediniz. İspatlamak istediğiniz bir şey vardı. Karının hangi davranışını kaydetmek istedin" diye sordu. Bunun üzerine konuşan Hasan Bey, "Sürekli benden gözlerini kaçırıp odanın belli bir bölgesine bakması beni şüphelendirdi. Kendisinin bakmış olduğu yeri çıplak gözle göremedim, resim çektim. Bu fotoğrafı bulunduğumuz odada çektim. Sürekli gözünü kaçırıp bir noktaya bakıyordu. Ben de o fotoğrafta bir şey olup olmadığına bakmak istedim. Çıplak gözle bakıyorum yok çünkü. Acaba çıplak gözle göremiyor muyum diye düşündüm. Telefonun kamerası biraz daha farklı, bazı ışınları algılayabiliyor" şeklinde konuştu.

"DUVARIN FOTOĞRAFINI ÇEKİP RENGİNİ DEĞİŞTİRİNCE BİR ADAM RESMİ GÖRDÜM"

Görüntüler ekrana geldiğinde Zeynep Hanım "Böyle bir duvar yok" deyince Hasan Bey de "Böyle bir duvar yok. Benim gördüğüm şekilde de yok ama senin baktığın şekilde var" diyerek tepki gösterdi. Canlı yayında evinde çektiği görüntüleri gösteren Hasan Bey, "İlk resmi çektiğimde karanlık. Bunun kontrast ayarı, parlaklık ayarı yaptığımda duvarda bu şekilde çıktı. Baktım önce anlam veremedim. Silinmiş bir yazı gibi, eski bir duvar gibi. Sonra tam tersini çevirdim" şeklinde konuşurken oradaki bir noktanın şeklinin aslında bir adama benzeyen bir görüntü olduğunu hatta o kişinin de kendisine benzediğini söyledi.

"BİZ GÖREMİYORUZ AMA ZEYNEP GÖREBİLİYOR"

"Bir insanın evinde baktığı yerden bunun çıkması ne kadar normal? Biz göremiyoruz bu resmi bu şekilde ama demek ki Zeynep görebiliyor. Oraya sürekli dönüp baktığına göre. Bir telefondaki ücretsiz uygulamayla baktığıma göre bu" demesi üzerine araya giren Zeynep Hanım, "Kendisi diyor ya sürekli bir yere bakıyor diye, ben normal televizyon izliyorum ama karşımdaki normal düşünen bir insan olmadığı için sürekli farklı anlıyor" ifadelerini kullandı.

"KIZILÖTESİ ŞEYLER BİRİNİN ÖZEL HAYATINI İFŞA EDİYOR OLABİLİR"

Duydukları karşısında şaşkına dönen Esra Erol "Bu görüntülerin mesajı kime?" diye sorunca Hasan Bey de "İşte kendisiyle bağı olan birine. Bir kızılötesi şeyler birinin özel hayatını da ifşa ediyor olabilir." cevabını verdi. Esra Erol, "Yani evinizin gözetlendiğini mi düşünüyorsun?" şeklinde sorunca Hasan Bey de "Aynen öyle. Zeynep'in de bunun bilincinde olduğunu düşünüyorum" dedi.

"BİZİM SAĞLAYICIMIZ ÇOK SAĞLAM, BULSALAR BİLE ANLAYAMAZLAR"

Zeynep Hanım, eşinin gösterdiği görüntülerden bir şey anlamadığını ve bahsettiği gibi bir adam da görmediğini söyledi. Hasan Bey de "Gecenin saat 2'sinde onun telefonuna ses kaydı geliyor. Kayıtta diyor ki 'Sen canını sıkma, bizim sağlayıcımız çok sağlam, bulsalar bile anlayamazlar. Esra Hanım o görüntüler incelendikten sonra siz bile ağzı açık isteyeceksiniz" şeklinde konuştu.

"BİR ERKEKLE Mİ İRTİBATA GEÇMEYE ÇALIŞIYOR"

Anlattıklarıyla ağızları açık bırakan Hasan Bey "Böyle şeyler yaparak acaba bir erkekle mi irtibata geçmeye çalışıyor. Bir takım cihazlar kullanıp duvara bu şekilde yansıttı. Benim iddiam bu. Normal yolla bir erkekle irtibata geçmen biraz sıkar çünkü" ifadelerini kullandı.

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