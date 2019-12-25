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ESRA KORCAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR...

ESRA KORCAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR...

Elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Esra Korcan son yolculuğuna uğurlanıyor

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Turunçlu Kavşağı yakınlarında dün sabah meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Esra Korcan  son yolculuğuna uğurlanıyor.

Yoğun bir kalabalığın katıldığı Esra Korcan’ın cenaze töreninde aile yakınları siyasilere isyan ederek  "vekil, bakan cenazeye gelmesin" diye feryat etti.

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