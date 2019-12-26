ESRA KORCAN'IN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN ZANLI MAHKEMEYE ÇIKARILDI!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde Turunçlu kavşağı yakınlarında önceki gün meydana gelen trafik kazasında Esra Korcan’ın ölümüne neden olan zanlı Hüseyin Yusuf Erçika, dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde Turunçlu kavşağı yakınlarında önceki gün meydana gelen trafik kazasında Esra Korcan’ın ölümüne neden olan zanlı Hüseyin Yusuf Erçika, dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Tedbirsizlik ve ihmal sonucu bir kişinin ölmesine sebep olma”, “Dikkatsiz sürüş”, “Tehlikeli sürüş” ve “Süratli araç kullanma” suçlarıyla ilgili çlolarak dün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Erçika aleyhinde 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride uçtu

Meselenin soruşturmasını yürütülen Müfettiş Muavini Ömer Çakır, zanlı Hüseyin Yusuf Erçika’nın 24 Aralık 2019 tarihinde saat 07:40 raddelerinde Mağusa-Lefkoşa Anayolu Turunçlu-Ulukışla kavşakları arasında yönetimindeki KB 685 plakalı araç ile Mağusa istikametine doğru seyrederken yolun sola virajlanan kısmına geldiğinde süratini salim hadde indirmeyerek dikkatsiz bir şekilde viraja girerek direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirtti. Zanlının, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle havalanarak kontrolsüz bir şekilde yolun sağından gidiş ve gelişi ayıran refüj içerisine girdiğini belirten Çakır, KB 685 plakalı aracın karşı şeride geçmesi sonucu o esnada Lefkoşa istikametine doğru seyreden Esra Korcan yönetimindeki JS 170 plakalı aracın üzerine çarptığını açıkladı. Çakır, kaza sonrası JS 170 plakalı araç sürücüsü Esra Korcan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini, zanlı Erçika’nın ise hastaneye kaldırıldığını belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden Çakır, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

2 gün tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı Hüseyin Yusuf Erçika’nın tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.