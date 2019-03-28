Eşref Hamamcıoğlu'ndan başkanlık açıklaması!

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu katıldığı canlı yayında, 'Arkadaşlarımız sağ olsunlar beni yakıştırıyor. Ben de kulüp üyesiyim, her Galatasaraylı üye gibi buna hakkım var. Liyakatim da var” dedi.

Galatasaray’da geçen cumartesi günü gerçekleşen genel kurulda Mustafa Cengiz ve yönetimi idari açıdan ibra edilmemişti.

Görevimizin başındayız diyen ve genel kurul kararını reddeden Cengiz ve yönetim dün mahkemeye başvuru yaptı. Sarı-kırmızılı yönetimin beklentisi mahkemenin ibrasızlığı durdurma kararı vermesi.

Ancak mahkeme yönetimin savını reddederse Mustafa Cengiz seçim kararı almak zorunda kalacak ve seçime giremeyecek.

HAMAMCIOĞLU: “LİYAKATİM VAR”

Camiada bir yandan da yeni başkanın kim olacağı konuşuluyor. Şu aşamada başkanlık koltuğuna en uygun görülen kişiyse divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu. GalatasarayKulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Salı geceleri TGRT HABER’de Sabri Ugan’ın sunduğu Maç Yeni Başlıyor programına konuştu.

Çarpıcı sözlere imza atan Eşref Hamamcıoğlu “Arkadaşlarımız sağ olsunlar beni yakıştırıyor. Ben de kulüp üyesiyim, her Galatasaraylı üye gibi buna hakkım var. Liyakatim da var. Ama şu anda seçim yok, yönetim hukuki haklarını kullanıyor. Seçim tarihi belli değil. Ben divan başkanıyım. Bunu yapmaya çalışıyorum” diye konuştu.

SAFLAR, MAHKEMEDEN SONRA NETLEŞECEK

Öte yandan bazı kesimlerin baskı yaptığı eski başkan Dursun Özbek şu an seçime gidilmesi durumunda aday olmayı düşünmüyor. Geçen seçime giren isimlerden Ozan Korkut ise henüz kararını vermiş değil ama ekibi hazır durumda.

Özetle öncelik, idari anlamda ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetiminin durumu. Mahkemeden çıkacak karara göre sarı-kırmızılı camiada saflar belli olacak.