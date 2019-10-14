Eşsiz bir vitamin deposu!

Patlıcanın faydaları nelerdir? Patlıcanın vücuda yararı var mı?

Patlıcanın vitamin ve mineral içeriği oldukça geniştir. C vitamini, K vitamini, B6 vitamini, tiamin, niasin, magnezyum, manganez, fosfor, bakır, lif, folik asit, potasyum ve daha pek çok kaynak! Peki, patlıcanın faydaları nelerdir?

Patlıcanların, güçlü kemikler oluşturmaya, anemi semptomlarını azaltmaya ve bilişi artırmaya yardımcı olma becerisi de dahil olmak üzere, benzersiz bir sağlık yararları yelpazesine sahip olduğu bilinmektedir. Patlıcanın ayrıca kilo verme, diyabet yönetimi, kardiyovasküler sağlığı iyileştirme ve sindirim sistemini düzenleme gibi pek çok sağlık yararı bulunmaktadır. Şimdi patlıcanın faydalarına daha yakından bakalım…

PATLICANIN FAYDALARI

Patlıcanın sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Kalp sağlığını geliştirir

Patlıcanlardaki lif, sindirim sürecine yardımcı olmaktan daha fazlasını yapar, aynı zamanda kalp sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olur! Bunun nedeni ise, liflerin, sindirim sisteminizin safrasıyla bağlayarak vücudunuzun emdiği kolesterol miktarını düşürmesidir.

Kansere karşı koruyucu

Antioksidanlar, insan vücudunun kanser gibi hastalıklara ve diğer birçok potansiyel enfeksiyonlara karşı en iyi savunmasından biridir. Patlıcanın birçok yararından biri de, doğal bir antioksidan olan manganez’i de içeriyor olmasıdır. Vücudunuzda manganez gibi yüksek düzeyde antioksidanların bulunması, organlarınızın korunmasına yardımcı olacaktır.

Anemiyi önler

Beslenmenizde yeterli miktarda demir alamamak sağlığınız için çok tehlikeli olabilir. Bazı durumlarda, demir eksikliği, vücudunuzda oksijen taşımak için yeterli sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin bulunmamasından kaynaklanan genel yorgunluk ve halsizlik hissi ile karakterize anemiye neden olabilir. Demir içeriği yüksek patlıcan gibi yiyecekler yemek, kansızlık gibi sağlık koşullarıyla mücadeleye yardımcı olabilir.

Beyin fonksiyonunu artırır

Patlıcanlar, zihinsel sağlığı geliştirdiği bilinen, bitkisel besinler adı verilen doğal kimyasallar bakımından zengindir. Bu fayda, vücutta ve beyinde kan akışının artmasının bir sonucudur. Beyine daha fazla kan ileterek, bitki besleyicileri sinirsel yolları gelişmeye teşvik ederek hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur.

Sindirime yardım

Patlıcanlar, diğer birçok sebze gibi, dengeli bir beslenmede gerekli bir element olan iyi bir iyet lifi kaynağıdır. Lif, gastrointestinal sağlık için olduğu kadar düzenli bağırsak hareketleri için de önemlidir. Dışkıyı toparlar, böylece sindirim kanalından daha kolay geçebilir, ayrıca peristaltik hareketi teşvik eder, yiyeceklerin vücuttan dışarı itilen düz kasların kasılmasını uyarır. Son olarak, lif ayrıca, besinlerin emilimini ve gıdaların işlenmesini kolaylaştıran mide sularının salgılanmasını da uyarır.

Kemik sağlığını geliştirir

Patlıcan, kemik bozulması ve osteoporoz riski yüksek olan insanlar için çok iyidir. Bunun nedeni ise; Patlıcan ve diğer birçok meyveye renk veren fenolik bileşikler içerirler. Bu bileşikler ayrıca bazı popülasyonlarda azalmış osteoporoz belirtileri, daha güçlü kemikler ve artmış kemik mineral yoğunluğu ile bağlantılı olmuştur. Patlıcanlar ayrıca kemik sağlığı ve genel dayanıma bütünleyici bir katkı olarak önemli miktarda demir ve kalsiyum içerir.